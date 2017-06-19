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19.06.2017 09:37 Телерадиокомпания «Тверь» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи





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Каждый шаг этой малышки - это ее собственная победа и многолетний каждодневный труд родных. Научить ребенка ходить, держась за опору, а тем более делать несколько самостоятельных движений, за последние несколько лет были единственной мечтой Лениной мамы. Беременность Людмилы проходила хорошо. Малышка родилась в срок и по состоянию новорожденного по шкале Апгар ей поставили 9 баллов - то есть, ребенок практически здоров. Леночка вовремя научилась сидеть и ползать.



Местный невролог говорил, что это пройдет. Необходимо полечиться, пройти курс реабилитации. Лечение не помогло. В год и восемь месяцев Лене поставили диагноз ДЦП, спастическая диплегия. Мышцы ног были в сильном тонусе. После уколов они расслаблялись, но ненадолго. Мама стала искать клиники с опытом работы по такому же диагнозу. Возила девочку в медицинские центры разных городов. Дочке сделали операцию по методу Ульзибата, но преодолеть мышечную спастику было трудно. Эффективным стал курс лечения в Институте медтехнологий. После него Лена смогла ходить, держась за одну руку. Потихоньку восстанавливается и речь.



Стоимость лечения 199 430 рублей. Читатели сайта "Русфонд" соберут 155 430 рублей Не хватает 44 тысяч. Для помощи Лене отправьте на короткий номер 5542 смс- сообщение со словом "ДЕТИ". Стоимость одного сообщения 75 рублей.Владельцы айфонов и телефонов на платформе андройд теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте "Русфонд". Каждый день в семье Парецковых расписан по часам. С утра занятия дома. Здесь сестренке помогает брат Илья.



Он, как личный тренер стоит возле беговой дорожки и контролирует процесс. Затем занятия в разных кружках, как раз для развития мелкой моторики. Особенно Леночке нравится работать с пластилином. Вот этих куколок и человечков она слепила сама. В этом году девочка пойдет в школу. Она уже прошла специальную подготовку и будет учиться в обычном классе. Врачи считают это возможным. Но сейчас ей необходимо пройти еще один курс лечения. Стоимость лечения 199 430 рублей. Читатели сайта "Русфонд" соберут 155 430 рублей. Не хватает 44 тысяч. Помочь Лене очень просто. Для этого достаточно отправить СМС сообщение на короткий номер 5542 со словом "Дети". Стоимость одного СМС - 75 рублей. Все вместе мы сможем это сделать.



Владельцы айфонов и телефонов на платформе андройд теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте "Русфонд". Малышка уверена, что в школе ей очень понравится. Она уже и рюкзак собрала. Каждая вещь здесь выбрана с особой любовью - любовью к радости полноценной жизни.











