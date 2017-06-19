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19.06.2017 09:39 В России стартовал кубок конфедераций ФИФА - серии международных футбольных игр





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В центр лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии начинающий охотник Богдан Осадчий обратился за получением разрешения на ношение и хранение оружия. От деда досталось охотничье ружьё. В его случае действует такой же порядок, как и при желании купить оружие в магазине. Для этого, сначала следует подать заявку на оформление лицензии.



Лицензия позволяет носить и хранить как гладкоствольное, так и травматическое, и нарезное оружие на всей территории России. Но не сейчас. Ограничения вызваны со стартом кубка Конфедераций ФИФА - международных футбольных игр, которые проводятся в преддверие главного спортивного события 2018 года - чемпионата мира по футболу. Указом Президента России сейчас действует запрет на пребывание с таким оружием в пределах Москвы, Санкт- Петербурга, Казани и Сочи. Исключение составляют только спортивные команды и спортсмены, участвующие в стрелковых состязаниях. Это связано с обеспечением безопасности участников масштабных международных соревнований по футболу, которые скоро будут проводиться в нашей стране. В этом году на территории названных городов состоится розыгрыш Кубка Конфедерации ФИФА.



А уже летом 2018-го года в России пройдет чемпионат мира по футболу и тогда список территорий и городов, попавших под запрет, расширится.









