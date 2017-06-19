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19.06.2017 09:40 
В Тверской области усилят контроль за местами возможной регистрации нелегальных трудовых мигрантов

В Тверской области усилят контроль за местами возможной регистрации нелегальных трудовых мигрантов

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Миграционная политика для Тверского региона, как отметил Игорь Руденя, важный фактор развития экономики, повышения качества жизни. Поэтому приоритет в трудоустройстве должен отдаваться коренным жителям, одна из задач - снизить отток кадров в Москву.

В работе по борьбе с нелегальными мигрантами должны активно участвовать не только правоохранительные органы, но и главы муниципальных образований. Для этого необходимо вести мониторинг на местах, обмениваться информацией по профилактике правонарушений, подчеркнул губернатор.

Благодаря принимаемым мерам со стороны УМВД России по Тверской области ситуация в миграционной сфере улучшилась. Об этом рассказал губернатору глава ведомства.

В 2016 году в регионе была сокращена квота на использование трудовой силы мигрантов, увеличена стоимость патента с 3,5 до 5 тысяч рублей. По информации областного правительства, это позволило обеспечить работой более 3 тысяч местных жителей. Контроль за ситуацией будет усилен.


АРХИВ 


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