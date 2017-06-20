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Чемпионат России по аквабайку

20.06.2017 09:24 
Сегодня Верхневолжье становится центром проведения самых зрелищных мероприятий

Сегодня Верхневолжье становится центром проведения самых зрелищных мероприятий

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В минувшие выходные в Конаковском районе прошел чемпионат России по аквабайку. В акватории Волги собрались сильнейшие спорсмены из разных уголков России.

Второй день состязаний - самый зрелищный. Участники соревновались в кольцевой гонке (с общим стартом), гонке слалом (это заезд на время с участием двух человек) и фристайле на водных мотоциклах. Спортсмены шутят - с их приездом в Тверской области началось лето. Выходные выдались теплые.

Фристайл считается самым сложным видом программы. Выступать отваживаются только сильнейшие спортсмены - из 60-ти участников чемпионата только 11 заявились в этой дисциплине.

Прыжок на волне от катера рискнули сделать всего 5 человек. Один из них Арсений Матанцев из Москвы, он и стал чемпионом России по фристайлу. Он неоднократно побеждал в соревнованиях такого уровня, но в этот раз золотая медаль ему далась особенно тяжело. Сказалась полученная травма, но её болещики не заметили. С блеском он выполнил всю программу.

Для Тверской области чемпионат по аквабайку - это масштабное событие, которое привлекает туристов. В регионе много потенциальных территорий, где готовы принимать соревнования по водно-моторным видам спорта .

Лучшие спортсмены выступят на чемпионате мира. Очередной этап чемпионата России по аквабайку пройдет в конце августа.
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