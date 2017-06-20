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20.06.2017 09:29 Одновременно в трех регионах страны - Ленинградской, Тульской и Тверской областях прошла благотворительная акция фонда «Память поколений»





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Более пятисот жителей Верхневолжья, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, проживают в Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов. 300 из них - лежачие больные. Впрочем, все без исключения требуют особого ухода, заботы, внимания и душевной теплоты. Среди жителей дома-интерната - 24 ветерана Великой Отечественной войны. Именно к ним с подарками приехали представители фонда "Память поколений".



Для ветеранов Великой Отечественной войны было закуплено медицинское оборудование и средства реабилитации на сумму более 400 тысяч рублей. Это 24 многофункциональные медицинские кровати, 12 инвалидных кресел-колясок с санитарным оснащением, средства гигиенты, пульсоксИметры.

Необходимые средства были собраны от продажи значков «Красная гвоздика». Это новая благотворительная акция помощи участникам Великой Отечественной войны, боевого конфликта в Афганистане, контртеррористической операции на Северном Кавказе и вооруженного конфликта в Сирии. Каждый может внести свой вклад, приобретая значок в супермаркетах. Красная гвоздика стала символом помощи живым ветеранам и памяти о погибших героях. 22 июня фонд "Память поколений" отметит своё двухлетие.









