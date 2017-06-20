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20.06.2017 09:30 В Твери появился новый теннисный корт





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Что такое хватка "молоток "и как правильно держать ракетку первый раз в жизни учились ребята на новом теннисном корте. Обновленный спортивный объект открылся в Твери в парке Победы. Для любителей физической нагрузки потяжелее - здесь же новые тренажеры для воркаута.



В рамках спортивного мероприятия состоялись тренировки по воркуату и кроссфиту- упражнениям с элементами тяжелой атлетики, фитнеса и бодибилдингам. Наиболее эффективные показали участники тверского сообщества "Воркаут Тверь" и профессиональные тренеры.



Чемпион Твери по воркату Никита Шванцкий добился высоких результатов. Начинал заниматься на старых советских площадках. Когда во дворах Твери стали появлять новые тренажерные комплексы, признается, желание заниматься стало еще больше.



Спортивная площадка в парке Победы появилась благодаря проекту парти "Единая Россия" "Детский спорт". Подобные уже есть на территории городского пляжа и у ДК "Затверецкий".



Одним из кульминационных моментов праздника стало выступление конно-спортивного клуба "Сахарово". Его участники показали публике некоторые элементы джигитовки и рассказали, что этим видом езды на лошади может овладеть каждый достаточно только желания.









