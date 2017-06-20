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20.06.2017 09:37 
Тверская область отметила День мотоциклистов

Тверская область отметила День мотоциклистов

Фото  Видео репортаж Видео
В любую погоду и непогоду Михаил на своем железном коне. Этот мотоцикл купил чуть менее года назад и перевернул всю жизнь. Начал ездить быстро похудел на 47 килограммов. Мотоцикл заставляет не только держать себя в форме, но и быть предельно собранным - это не только дорогая, но и опасная техника. На всю жизнь запомнилась одна из самых первых поездок из Московской области в Тверскую.

На мотоцикле минимум комфорта, зато максимум свободы и адреналина. Таких ощущений не даст ни одна машина, говорят байкеры.

Увлечение мотоциклами не обязательно связано с большими скоростями и адреналином. Для многих достать редкую модель мотоцикла намного дороже, чем носится по трассе на спортивной "зажигалке".

У Евгения в коллекции около 30 мотоциклов, собирает их уже много лет. Самый старый - советский мотороллер чезета 58-года, ижи, явы "помоложе", есть и несколько "иномарок".

Сотрудники ГИБДД в свою очередь отмечают, что каждое десятое ДТП с пострадавшими летом происходит с участием мотоциклистов. Парк растет - особенно в летний период много приезжих из Подмосковья.

Наиболее опасной для мотоциклистов считается тверской участкок трассы Москва - Санкт-Петербург. Только на прошлой неделе на дороге М-10 один мотоциклист погиб, двое пострадали на съезде на скоростную платную трассу М-11. В областной столице серьезных ДТП в этом году пока не зарегистрировано.


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