Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





21.06.2017 09:02 
В областной столице рассказали, как будет День города-2017



 
В Твери на пресс-конференции обсудили проведение 882-го Дня Рождения Твери, который запланирован в предстоящую субботу. В этом году главное городское торжество будет проходить под девизом "Тверь фестивальная" и обещает побить рекорд по числу проведения мероприятий.

Если в прошлом году главный городской праздник проходил под лозунгом Тверь Ганзейская в этом году областная столица на целый день станет - фестивальной. В этом формате запланировано большинство мероприятий.

На Тверской площади в полдень фестиваль "Семья талантами богата", на Советской улице город мастеров, на набережной Афанасия Никитина фольклорный фестиваль "Волжских красок хоровод" и исторический "Эпоха", а также фестиваль национальных культур "ЭтноЛайф". Для любителей необычных событий Зоу-фест и Эко-фест.

Большая программа ориентирована на детей, их попытаются привлечь к участию в ярком фестивале воздушных змеев на городском пляже или мастер-классах "города мастеров", его география постоянно расширяется - в этом году будут представлены ремесла народных умельцев не только из нашего региона, но и из Ивановской, Смоленской, Псковской, Новгородской, Московской, Ленинградской областей, республики Беларусь.

Завершится праздник фейерверком. Будет дано 882 залпа салюта - в ознаменование 882 дня рождения столицы Верхневолжья.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.