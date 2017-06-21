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21.06.2017 09:02 В областной столице рассказали, как будет День города-2017





В Твери на пресс-конференции обсудили проведение 882-го Дня Рождения Твери, который запланирован в предстоящую субботу. В этом году главное городское торжество будет проходить под девизом "Тверь фестивальная" и обещает побить рекорд по числу проведения мероприятий.



Если в прошлом году главный городской праздник проходил под лозунгом Тверь Ганзейская в этом году областная столица на целый день станет - фестивальной. В этом формате запланировано большинство мероприятий.



На Тверской площади в полдень фестиваль "Семья талантами богата", на Советской улице город мастеров, на набережной Афанасия Никитина фольклорный фестиваль "Волжских красок хоровод" и исторический "Эпоха", а также фестиваль национальных культур "ЭтноЛайф". Для любителей необычных событий Зоу-фест и Эко-фест.



Большая программа ориентирована на детей, их попытаются привлечь к участию в ярком фестивале воздушных змеев на городском пляже или мастер-классах "города мастеров", его география постоянно расширяется - в этом году будут представлены ремесла народных умельцев не только из нашего региона, но и из Ивановской, Смоленской, Псковской, Новгородской, Московской, Ленинградской областей, республики Беларусь.



Завершится праздник фейерверком. Будет дано 882 залпа салюта - в ознаменование 882 дня рождения столицы Верхневолжья.











