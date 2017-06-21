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21.06.2017 09:03 В Твери на площади Славы прошел Всероссийский квест "1942. Партизанскими тропами"





Задания требовали от участников знаний по истории Великой Отечественной войны и географии, навыков логического мышления.



По легенде квеста в июне 1942 года фашистскими войсками были оккупированы территории Эстонской, Белорусской, Украинской, Литовской, Латвийской ССР и 13 областей РСФСР. Чтобы помочь советским войскам, местное население уходило в партизанские отряды. В годы войны их было свыше 6 тысяч. Задача квеста взять на себя роли бойцов и пройти "партизанскими тропами". Поиск по пересеченной местности, составление карт, разгадывание шифра.



Команды прошли 7 испытаний за полтора часа. Победители получат возможность побороться за звание знатока истории в Москве на Всероссийском суперквесте, который пройдет 4 ноября.









