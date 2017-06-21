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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





21.06.2017 09:03 
По всей России стартовала приемная кампания в учебные заведения на все формы обучения



 
Как и в прошлом году абитуриент вправе подать документы сразу в пять учебных заведений на три направления подготовки. В приёмных комиссиях пока не многолюдно. Многие выпускники ещё не получили результат ЕГЭ, они станут известны чуть позже.

В приемных комиссиях пока нет наплыва абитуриентов. Школьников с врученными аттестатами и результатами ЕГЭ ждут немного позднее. У Екатерины Балкан уже есть среднее специальное образование. Она надеется поступить на педагогический факультет

В Тверском государственном университете в этом году планируют принять около 2 тысяч абитуриентов. Большая часть из них поступит на бюджетные места. Их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось на треть.

В Тверском государственном медицинском университете в этом году 335 мест. В Тверской сельскохозяйственной академии примут 220 студентов, из них 150 - это бюджетная основа. В этом году, как и в прошлом, прием в высшие учебные заведения осуществляется в два этапа. Но к примеру, в Тверском техническом университете для некоторых поступающих есть внутрений экзамен.

Такое же право имеют иностранные граждане и абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья. Они могут претендовать на бюджетное место по квоте в 10% от общего количества мест. Льготная возможность при зачислении сохраняется и для победителей и призеров олимпиад.


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