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22.06.2017 09:01 
Отмена открепительных удостоверений и применение QR-кода

Отмена открепительных удостоверений и применение QR-кода

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Голосовать жители Верхневолжья теперь будут по измененным правилам. Об этом говорили в областной избирательной комиссии. 10го сентября будут проведены 46 избирательных кампаний.

Пришедших на участке ждут значительные изменения. В Твери впервые в России будут опробованы новые комплексы обработки избирательных бюллетеней. В случае их успешной апробации уже 5000 таких машин будут работать на выборах президента по всей стране.
Второе новшество - применение технологии изготовления протокола с машиночитаемым кодом - его еще называют QR-кодом. Это поможет автоматизировать процесс учета проголосовавших, а так же следить за ходом выборов с помощью мобильного телефона.

Немаловажное изменение - на предстоящих выборах не будет открепительных удостоверений. К президентским выборам будет разрешено голосовать на любом избирательном участке, не зависимо от места регистрации.


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