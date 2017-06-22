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22.06.2017 09:02 Кинологи отметили свой профессиональный праздник





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О буднях службы и о новых направлениях её работы узнала наша съемочная группа.



Стометровку за 18 секунд. Евгения Юрова вместе со своими коллегами в профессиональный праздник сдает нормативы по физподготовке.



Если специалисты сдают нормативы раз в год, то служебные собаки занимаются этим каждый день. Для них хорошая физическая форма особенно важна. На задание они пробегают по несколько десятков километров. В МЧС служат лабрадоры, овчарки, ротвейлеры. Эти собаки выносливы, работают в любую погоду, способны быстро обнаружить взрывчатку, найти пострадавших или потерявшихся. Недавно здесь освоили поиск тел погибших. Немецкая овчарка Гелиос Гелентваген- единственный в регионе четвероногий специалист, которого привлекают к такой работе.



Сейчас объявлен набор волонтеров- поисковиков со своими собаками. Четвероногие проходят спецотбор. После чего им дается общий курс дрессировки и спецкурс. Занятия 3 раза в неделю. Пока азы постигают четыре лохматых спасателя. Искать "потеряшек" будет и этот малыш по кличке Рагна. Пока его только знакомят с будущей профессией.



А уже через месяц начнутся первые занятия по поиску людей. Летом такая работа особенно важна. На сегодняшний день спасатели уже несколько раз выезжали на вызовы.



В сезон грибов и ягод одновременно поиски людей могут идти в пяти- шести районах региона. А 3 действующих кинолога с таким объемом справиться не могут. С началом работы волонтерского корпуса время поисков может значительно сократится, а значит, заблудившиеся смогут быстрее вернуться домой.









