Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





22.06.2017 09:02 
Кинологи отметили свой профессиональный праздник

Кинологи отметили свой профессиональный праздник

Фото  Видео репортаж Видео
О буднях службы и о новых направлениях её работы узнала наша съемочная группа.

Стометровку за 18 секунд. Евгения Юрова вместе со своими коллегами в профессиональный праздник сдает нормативы по физподготовке.

Если специалисты сдают нормативы раз в год, то служебные собаки занимаются этим каждый день. Для них хорошая физическая форма особенно важна. На задание они пробегают по несколько десятков километров. В МЧС служат лабрадоры, овчарки, ротвейлеры. Эти собаки выносливы, работают в любую погоду, способны быстро обнаружить взрывчатку, найти пострадавших или потерявшихся. Недавно здесь освоили поиск тел погибших. Немецкая овчарка Гелиос Гелентваген- единственный в регионе четвероногий специалист, которого привлекают к такой работе.

Сейчас объявлен набор волонтеров- поисковиков со своими собаками. Четвероногие проходят спецотбор. После чего им дается общий курс дрессировки и спецкурс. Занятия 3 раза в неделю. Пока азы постигают четыре лохматых спасателя. Искать "потеряшек" будет и этот малыш по кличке Рагна. Пока его только знакомят с будущей профессией.

А уже через месяц начнутся первые занятия по поиску людей. Летом такая работа особенно важна. На сегодняшний день спасатели уже несколько раз выезжали на вызовы.

В сезон грибов и ягод одновременно поиски людей могут идти в пяти- шести районах региона. А 3 действующих кинолога с таким объемом справиться не могут. С началом работы волонтерского корпуса время поисков может значительно сократится, а значит, заблудившиеся смогут быстрее вернуться домой.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.