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22.06.2017 09:02 Проблемы и перспективы развития медицинской отрасли сегодня обсуждали на расширенном заседании регионального Минздрава





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Обсуждались планы по выделению средств на реконструкцию районных больниц, установка первых модульных Фапов, лекарственному обеспечению льготников.

Медицинская помощь должна быть максимально доступной и качественной для жителей Тверской области, отметил губернатор Игорь Руденя на расширенном заседании коллегии регионального Минздрава. Правительство готово выделить средства на капремонт больниц, закупку оборудования, обеспечение жильем молодых специалистов. Все это в планах на ближайшее время. Сейчас практически решен вопрос озакупки лекарств, прежде всего,для льготников.



За счет средств федерального бюджета в регион поступят 68 новых машин скорой помощи. Возможно, одна из них попадет в Лихославльский район и поможет решить насущную проблему.



В этом году парк региональной санавиации пополнится еще одним вертолетом. Посадочные площадки будут построены сначала в Торопце, затем и в Западной Двине. Особое внимание - кардио больным. Так, для них в областной больнице станет больше коек. В планах оперировать здесь пациентов с пороками сердца, а также лечить тех, у кого нарушен его ритм.



Регистратуры во всех поликлиниках районных больниц после ремонта будут унифицированы, т.е. внешне похожи и все должны выдавать электронные карты и больничные. Освоение компьютерных технологий медиками позволит внедрить в регионе "пилотный" проект - "Бережливая поликлиника". Это в 2 раза увеличит время приема пациента, а ожидание в очереди сократиться. Кроме того, из Твери узкие специалисты на село будут выезжать чаще.



Программы "Земский врач" и "Земский фельдшер будут дейстовать и дальше. При поступлении в медицинские учебные заведения по целевым направлениям приоритет будут отдаваться жителям сельской местности.









