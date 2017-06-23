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23.06.2017 09:28 В России отметили День памяти и скорби





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Ровно 76 лет назад, в 4 часа утра 22 июня 1941 года фашистская германия без объявления войны вероломно напала на Советский союз. Большинство жителей страны тогда мирно спали, никто не знал - началась Великая отечественная война.



Кровопролитные бои продолжались почти 4 года. Уже первые месяцы показали несостоятельность планов врага по блицкригу - молниеносной войне. Москву Советские войска отстояли. Коренной перелом произошел в конце 42-43м годах, а в 44-м началось изгнание гитлеровских фашистов за пределы СССР. В 45-м безоговорочная капитуляция Германии.



Молодое поколение тверичей так же помнит подвиг своих дедов и прадедов. Не смотря на ранний час - десятки школьников и студентов пришли зажечь свечи памяти и возложить цветы к обелиску Победы.



В кровопролитных сражениях принимали участие 700 тысяч наших земляков. Более 150 удостоены звания Героев Советского Союза. Не вернулись с войны около 250 тысяч уроженцев нашей области. В память о каждом были зажжены свечи, которыми молодые люди выложили слово ПОМНИМ у подножия обелиска Победы, факел которого сегодня целый день будет главной "свечой памяти" Верхневолжья.









