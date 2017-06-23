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23.06.2017 09:30 В Тверской области предали земле останки красноармейца Сергея Бобрикова, погибшего в Эстонии в 1944 году





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Благодаря эстонским поисковикам, в Книгу Памяти Тверской земли внесут изменения. Напротив имени красноармейца Сергея Сергеевича Бобрикова вместо слов «пропал без вести», теперь будет написано: «пал смертью храбрых в 1944 году в местечке Сиргала Ида-Вируского уезда Эстонии».



Связиста Бобрикова опознали по номерам наград. Одна получена "За оборону Ленинграда", вторая - "За отвагу".



Своими крестниками считают поисковики поднятых солдат и делом чести - проводить их в последний путь лично. Ни расстояние, ни граница не остановили эстонску делегацию, приехавшую в Россию. Сергея Бобрикова решили похоронить на малой родине. Поисковикам удалось разыскать и родственников красноармейца, давно уже сменивших кесовогорскую прописку на столичную. 4 сыновей проводила на фронт семья Бобриковых. Трое пропали без вести. Вернувшийся с полей сражений Леонид до смерти искал своих братьев.



Попрощаться с земляком пришел весь посёлок. Символичным стало то, что для церемонии выбрано именно 22 июня. Минутой молчания почтили память всех воинов. Траурная процессия, провожающих в последний путь солдата, спустя годы вернувшегося на родную землю, растянулась на десятки метров.



Губернатор Игорь Руденя помог в передаче на родину останков бойца. К нему с такой просьбой обратились жители Кесовогорского района в ходе рабочей поездки главы региона в это муниципальное образование. С эстонской стороной удалось быстро наладить взаимодействие.



Красноармейца-связиста Сергея Бобрикова со всеми воинскими почестями похоронили на Владимирском кладбище поселка.









