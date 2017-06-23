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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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23.06.2017 09:31 
У здания УВД по Тверской области в Твери прошел траурный митинг

У здания УВД по Тверской области в Твери прошел траурный митинг

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Сотрудники органов внутренних дел в годы войны защищали страну от врага, обеспечивали безопасность важных промышленных предприятий, вели непримиримую борьбу с преступностью, охраняли общественный порядок, боролись с пожарами и диверсантами.

Горящие огоньки свечей в руках участников митинга, в числе которых и курсанты Университета МВД России, символ неугасающей жизни вопреки смерти. Молодой инспектор ДПС, Сергей Скорода, выступая на митинге, отметил, что ценой неимоверных усилий его ровесники в годы войны, обеспечили всем послевоенным поколениям возможность жить, учиться, реализовать свои планы.

76 лет назад началась Великая отечественная война, уже более 20 лет эта дата указом Президента отмечатся как День памяти и скорби, и это даёт возможность новым поколениям осмыслить значение подвига предков.

Во имя погибших и живущих, должны пресекаться любые попытки переписать историю, реабилитировать нацизм, лишить заслуженной славы тех, кто принёс мир и свободу.

Красные гвоздики и горящие свечи возложили к памятнику мужества и героизма сотрудников внутренних дел, погибших во время Великой отечественной войны и при исполнении служебных обязанностей. Это знак памяти, благодарности тем, чья жизнь оборвалась во имя будущего.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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