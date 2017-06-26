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26.06.2017 09:09 
В Тверской области разрабатывают новые методы борьбы с борщевиком

В Тверской области разрабатывают новые методы борьбы с борщевиком

Фото  Видео репортаж Видео
На этот раз инициативу взяли на себя студенты. Они развернули кампанию по просвещению жителей тверского региона об опасности этого сорняка. Но на этом не ограничиваются - выезжают вырубать борщевик в городах области. Сегодня - в поселке Эммаус Калининского района.

В Тверской области студенты объявили войну борщевику. Ликвидируют его заросли в Бежецке, Зубцове, во Ржеве, а теперь и в поселке Эммаус Калининского района. Голыми руками сорняк не возьмешь, листья и стебли – ядовиты. Поэтому трудятся в перчатках. Еще один фронт их работы - Интернет.

Борщевик наступает и пока выигрывает. С каждым годом «захватывает» в регионе новые территории. Хозяйничает не только на заброшенных сельхозугодиях и на обочинах дорог, подобрался к деревням.

Началась история Борщевика Сосновского вполне мирно. Полвека назад его семена привезли из Северного Кавказа и попытались выращивать как кормовое растение. Однако эксперимент не удался, коровье молоко горчило. К тому же выяснилось, что борщевик опасен - он вызывает серьёзные химические ожоги, а для аллергиков его семена и сок — смертельная угроза.

Всерьез бороться с этим плодовитым и крайне живучем растением в России задумали только в 2015 году, когда борщевик перенесли из списка полезных сельхозкультур в реестр вредных сорняков. Пока никаких программ, одни - эксперименты. Впрочем, основаны на опыте аграриев. Способов - несколько. Выкашивание эффективно, если оно регулярно. Действеннее - обработка ядохимикатами. Ее результат оценивают ученые тверской сельхозакадемии.

Еще один метод борьбы - выращивание культур, которые "выживают" борщевик. Это картофель, костер, козлятник.

Топинамбуром попробовали вытеснить сорняк в Конаковском районе год назад. Безрезультатно. Однако только потому, что сейчас этот участок земли заброшен.

Только все меры в комплексе дадут результат, убеждены тверские ученые. Еще в прошлом году на этом опытном поле сельхозакадемии рос один борщевик. Сейчас овес. Это первые сотни гектаров. Всего их 2,5 тысячи у вуза. Задались целью все их со временем возделать, чтобы вредный сорняк был уничтожен хотя бы в пределах Твери.


АРХИВ 


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