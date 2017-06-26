







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













26.06.2017 09:09 В Тверской области подводят итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший лесной пожарный-2017"





Фото Видео

В этом году своё мастерство продемонстрировали 12 огнеборцев. Им приходилось на время тушить условный пожар, работать бензопилой и мотопомпой.



Главное не замешкаться на старте. Участники соревнований демонстрируют физическую подготовку. Отжаться, пробежать стометровку и подтянуться не менее 8 раз , не заработав штрафных баллов - задача не из простых. Все упражнения выполняются на время.



Профессиональные состязания проходят уже в третий раз. Сюда отправляют только лучших. В этом году 12 пожарных из 4 районов области. Юрий Акимов уже дважды становился чемпионом. И это не случайность. Лесной пожарный из Западнодвинского района любит свою профессию и постоянно совершенствует свои знания.



В конкурсе профессионального мастерства важны не только практические навыки. Блеснуть знаниями по теории стоит хороших баллов. За 20 минут участники должны ответить на 30 вопросов. Здесь и законодательство, и охрана труда.



Третий этап соревнований самый зрелищный ,и в тоже время самый сложный. Преодолевая полосу препятствий, участники одновременно показывают умение использовать лесной противопожарный инвентарь.



Наклонные бревна, кочки, перекладины. Справившись с условными " завалами" лесные пожарные преступают к своей основной задаче- тушению. Каждый демонстрирует умение работать с бензопилой. А в финале огнеборцы, работая с мотопомпой, сбивают кубики. Для кого-то это зрелище, а для конкурсантов привычная работа.



Тушением пожаров в регионе лесопожарный центр занимается с 2011 года. В штате около 4 сотен сотрудников, которые ежедневно патрулируют леса.



Победитель регионального этапа примет участие в федеральном этапе конкурса, который состоится в сентябре в Московской области.









