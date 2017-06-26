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26.06.2017 09:09 Тверская область готова развивать прибрежную инфраструктуру городов, расположенных вдоль Волги





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Об этом завил Губернатор Игорь Руденя на открытии Национального туристского форума «Реки России», который проходит в Конаковском районе Тверской области. К следующему сезоне планируется благоустроить причалы в Твери на речном вокзале, в Кимрах и Конакове.



Второй год подряд Тверская области принимает национальный туристический форум "Реки России". В этом году сюда приехали 500 делегатов из более чем 40 регионов страны. В зале представители бизнеса, власти, туриндустрии, судостроители и судовладельцы, общественники. Все они верят в потенциал российского внутреннего туризма.



Сохранение и восстановление Волги стало одной из главных тем пленарной сессии. О развитие речного туризма говорили, в том числе и на примере проекта "Завидово", вошедшего в туристско-Следующим этапом развития этой туристической зоны станет строительство круглогодичного парка водных развлечений. Инвестор готов вложить не менее 12 миллиардов рублей.



Региональное правительство подготовило ряд предложений, связанных с улучшением экологии реки Волга на территории Тверской области. Речь идет о строительстве и модернизации очистных сооружений.



К навигационному сезону будущего года правительство регионо намерено благоустроить причальную инфраструктуру в Твери на Речном вокзале, Калязине, Кимрах, Конакове. Есть планы углубить русло и восстановить судоходные маршруты по Волге до Старицы и выше по течению, запустить однопалубные суда до Селигера. В рамках пленарного заседание губернатор Игорь Руденя подписал соглашение сразу с тремя крупнейшими операторами круизного туризма, входящими в "Речной альянс". Такое партнерство будет способствовать увеличению туристического потока.



Сделать свой выбор смогли все участники форума. Также можно было проголосовать за лучший туристический бренд России. А еще поучаствовать в мастер-классах от тверских ремесленников, познакомиться с региональными туристскими проектами, предложениями и сувенирной продукцией.









