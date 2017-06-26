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26.06.2017 09:10 В регионе будет введена электронная ветеринарная сертификация готовой продукции





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Переход на новую систему сделает максимально прозрачным рынок производства и поможет быстро вычислить поставщиков фальсифицированной продукции.



Для таких крупных предприятий, как эта птицефабрика, переход на электронный документооборот - облегчение. Здесь более сотни отгрузок за день. Это триста различных справок и документов, которые подтверждают происхождение и качество продукции. Теперь с этой кипой бумаг можно не возиться. Достаточно иметь номер сертификата или специальный штрих - код. Еще один плюс - электронный носитель в отличие от бумажного нельзя подделать.



Электронная сертификация поможет убрать с рынка тех, кто торгует фальсифакатом. К примеру, молочной продукции, сыров. Перейти на новую систему обязаны все предприниматели до конца этого года. Для этого нужно зарегистроваться в федеральной государственой информационной системе. Это единая база данных, которая связывает товары и сельхозпроизводителей по всей стране.



Однако оформить документы можно только после проверок. Их проводит и вносит результаты в систему аккредитованный специалист самого предприятий или представители госветслужбы. Кстати, таких сотрудников станет больше, уверяют в ведомстве. Это позволит сделать переход на новую систему простым и быстрым. Работа здесь уже идет - треть необходимой документации оформляется в электронном виде. Если нет необходимости в экспертизе или лабораторных исследованиях, то бумаги выдаются в течение одного дня.



С 1 января 2018-го года электронная сертификация станет обязательной для всех сельхозпроизводителей. Отсутствие регистрации не позволит сельхозпроисводителям работать на рынке дальше.









