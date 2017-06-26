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26.06.2017 09:10 Выпускникам Тверского медуниверситета вручили дипломы





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Вчерашние студенты стали молодыми специалистами. В этом году это почти 600 человек. Большинство собираются работать у себя на малой родине.



В этом году Тверской государственный медицинский университет выпускает 598 специалистов. Получение дипломов - важный и ответственный момент в жизни каждого. Впереди у многих поступление в ординатуру и первая аккредитация.



Диплом с отличием получает выпускник специальности "Лечебное дело" Александр Розин. Он, среди 116 выпускников университета, кто обучался по целевому набору. В этом году планирует поступать в ординатуру, после окончания будет работать в Осташковской ЦРБ хирургом.



Практически все выпускники уже определились с будущим трудоустройством. 182 специалиста будут работать в Тверской области и Твери. Из них каждый четвертый - в первичном звене здравоохранения Верхневолжья. В этом году в тверском медицинском университете подготовили врачей и провизоров для 27 регионов России. Получение дипломов для многих -прощание с юностью.



Среди выпускников Тверского государственного медицинского университета - 195 иностранных граждан из 21 страны мира. Диплом врача- лечебника с отличием у Ирины Затыка из Преднестровско- Молдавской республики. Она будет продолжать обучение дальше.



Дипломированным специалистам в этот день желали, чтобы в их практике никогда не было врачебных ошибок. Клятва Гиппократа, которую дали выпускники - долг совершенствоваться и помогать людям в любых ситуациях.









