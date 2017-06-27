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27.06.2017 09:04 В Твери в учебных учреждениях Министерства обороны прошла церемония выпуска слушателей, офицеров и воспитанников. Торжества прошли на площади у Обелиска Победы





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Из 59 выпускников академии Воздушно-космической обороны - семеро золотые медалисты. Столько же отличников учебы и в Тверском Суворовском военном училище.



Особый день, который запомнится на всю жизнь. В этом году академию ВКО имени Жукова закончили 59 офицеров, семеро с золотой медалью. Все они выбрали не только интересную, но и важную профессию - Родину защищать.



Большой популярностью наше учебное заведение пользуется и у военных-иностранцев из дружественных государств - Анголы, Армении, Беларуси, Египта, Вьетнама, Мьянмы, Таджикистана и других.



Дипломы об окончании обучения получили 26 приезжих военных, продолжат обучение около 200-т.



В 2016 году в Тверской военной академии впервые появился взвод курсантов-девушек - 30 человек. А сегодня в боевом строю их уже 90 .



В одном строю с выпусниками академии ВКО и суворовцы. Они трижды принимали участие в парадах Победы в Москве. В этом году выпускниками стали почти 70 кадетов.



Примеры из жизни выдающихся выпускников Академии ВКО и Тверского суворовского училища подтверждают, что главная сила российской армии это люди - офицеры, патриоты своей страны и профессионалы высочайшего уровня. Кадровый потенциал и современная техника делают нашу армию по боеспособности одной из лучших в мире.









