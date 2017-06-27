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27.06.2017 09:05 
Спектакли тверского академического театра драмы смогут увидеть жители самых отдаленных уголков Верхневолжья



 
У артистов начался гастрольный тур по городам области. Сегодня они в Конаковский район в поселке Редкино. Зрители увидят постановку "Летучий корабль".

Гастролями по городам Тверской области труппа тверского театра драмы завершила 217-ый сезон. С начала лета артисты уже побывали в Осташкове, в Рамешках, в Селижарове. Играют там, где и сцены - меньше, и освещение - хуже, а путь бывает многочасовым.

В репертуаре - 6 спектаклей. Самы популярные - "Безымянная звезда", "Неудобные" и "Летучий корабль". А самые благодарные зрители - дети.

После большой сцены театра драмы с "кругом" и с занавесом, постановка спектакля на сцене сельского клуба приобретает новые качества. Артистам часто приходиться импровизировать.

В умении приспособиться и в то же время держать высокую планку - проявление профессионализма, признаются актеры.

Летние гастроли тверского театра драмы продлятся до начала июля. Спектакли на подмостках районных и сельских домов культуры еще увидят жители Кашина, Старицы, Максатихи, Бологого. В августе артисты приступят к репетициям спектаклей нового сезона. Предполагается, что один из них будет поставлен по произведениям Ивана Тургенева, которому в 2018 году исполнится 200 лет со дня рождения.


АРХИВ 


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