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27.06.2017 09:05 
В Кашине открыли памятник основателю отечественной внешней разведки, органов безопасности, нашему земляку Артуру Артузову

В Кашине открыли памятник основателю отечественной внешней разведки, органов безопасности, нашему земляку Артуру Артузову

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В архивах спецслужб похожего личного дела просто не существует. Он был успешным руководителем контррадведки, автором уникальных операций, которые обеспечили дальнейшую победу нашей страны на фронтах Великой Отечественной войны.

Церемония открытия бронзового бюста основателю российской разведки Артуру Артузову собрала историков, краеведов, ветеранов спецслужб России. Участниками торжеств стали жители Кашина, которые чтят и помнят своего знаменитого земляка.

Настоящая фамилия Артузова – ФрАучи. Сын эмигранта из Швейцарии родился в 1891 году в Кашинском уезде. Талантливого юношу ждала карьера металлурга, но судьба связала его с разведкой. Артур Христианович служил в органах ВЧК и ОГПУ, руководил внешней разведкой. В 30-е годы развернул в Германии агентурную сеть, которая давала информацию о становлении в стране фашизма. Легендарные разведчики Рихард Зорге, Вилли Леман, ставший прообразом Штирлица, работали благодаря созданной Артузовым системе.

Имя знаменитого земляка стало широко известно в конце 90-ых годов благодаря работе краеведов и ветерана контрразведки Игоря Алексеева.

Над созданием проекта работали талантливые российские скульпторы Александр Таратынов и Айдын Алиев, тверской архитектор Валерий Кожевников. Деньги на памятник собирали ветераны спецслужб: для них Артузов — легенда, гений контрразведки.

На торжественной церемонии присутствовали родственники Артузова, которые приехали из Москвы, Рязани, Владимира, Екатеринбурга. Они передали в дар музею фотографии и личные вещи Артузова.

По своему оперативному мастерству Артур Артузов не имеет равных среди разведчиков всего мира. Он был награжден двумя орденами Красного Знамени и двумя нагрудными знаками «Почетный чекист».


АРХИВ 


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