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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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27.06.2017 09:06 
Автомобильный эндоскоп презентовали тверские студенты

Автомобильный эндоскоп презентовали тверские студенты

Фото  Видео репортаж Видео
Разработка студентов Тверского политехнического колледжа получила признание на четвертой Всероссийской конференции" Юные техники и изобретатели", проходившей в Государственной Думе. Их проект - автомобильный эндоскоп - помогает проводить быструю диагностику неисправности автомобиля, не разбирая узлы и детали. А это значительно сокращает время ремонта.

Цилиндр поршневой группы, состояние коробки передач. Теперь быструю диагностику неисправностей можно провести, не разбирая деталей и узлов автомобиля. Это существенно экономит время, говорит преподаватель Николай Головиков. Поставить диагноз железному пациенту позволяет USB кабель и видеокамера с подсветкой. Все, как на настоящей гастроскопии. Все металлические органы налицо, а точнее выведены на экран.

Изображение с монитора переносится на принтер и распечатывается, как обычная фотография.
Сборка такого эндоскопа оказалась бюджетной и обошлась студентам примерно в 500 рублей. Проект был создан прежде всего для проведения лабораторно- практического курса, но может использоваться и , как производственное оборудование.

А недавно идею автомобильного эндоскопа тверские рационализаторы усовершенствовали и создали его мобильную версию. Проверить работоспособность изобретения наша съемочная группа попросила на обычном автомобиле. Для этого эксперимента пригласили водителя с улицы. Диагноз поставили за считаннные минуты - в ближайшее время потребуется капитальный ремонт.

Свою новинку команда Тверского политехнического колледжа презентовала в инновационном центре в Сколково. За что получили высокие награды. Разработка отмечена и на 4-ой Всероссийской конференции" Юные техники и изобретатели", проходившей в Государственной Думе. Есть уже и первые заинтересованные среди профессионалов.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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