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27.06.2017 09:06 
Большой Волжский Крестный ход, посвященный 350-летию обретения мощей святого Преподобного Нила Столобенского продолжает свой путь

Большой Волжский Крестный ход, посвященный 350-летию обретения мощей святого Преподобного Нила Столобенского продолжает свой путь

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Он прибыл в Бежецкую епархию. А накануне его встречали в Твери.

В Тверь участники 19-го Волжского крестного хода прибыли на теплоходе. Встречали их на пристани у Речного вокзала. В этом году Крестный ход стартовал 11 июня. Его уникальность в том, что большая часть маршрута проходит по воде - от Нило-Столобенской пустыни до самых отдаленных границ Тверской епархии, преодолевая более 800 км. Для жителей Твери - это большой праздник.

Далее Крестный ход с ковчегом с частицей мощей преподобного Нила Столобенского направился к Успенскому собору, бывшему Отроч монастырю, где и состоялось вечернее богослужение. Нил Столобенский считается одним из самых почитаемых святых. Обладает чудодейственной силой, помогает при болезнях.

Как и много веков назад, Волжский крестный ход идет от истока великой русской реки и служит символом связи поколений. На всем пути следования совершаются молебны и богослужения, торжественные песнопения. Он уже побывал в Осташковском районе, Андреаполе, Западной Двине, Оленино, Торжке, Кувшинове и Ржеве.

Праздничное шествие не случайно названо большим. За 16 дней духовенство и паломники прошли по земле и проплыли по воде десятки километров. Впереди еще несколько городов и деревень. Завершится Волжский Крестный ход в Калязине, где пройдет фестиваль светской и духовной музыки.


АРХИВ 


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