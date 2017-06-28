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28.06.2017 09:16 
Тверь Фестивальная под таким девизом в минувшие выходные

Тверь Фестивальная под таким девизом в минувшие выходные

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Областная столица отметила свой 882- ой день рождения. Спортивные, гастрономические, развлекательные и культурные мероприятия составили программу праздника. Участие приняли более 220 творческих коллективов, около 100 солистов.

Десятки площадок в разных частях областной столицы в Центральном и Заволжском районах торжественно открылись в полдень. На тверской площади у цирка яблоку негде упасть. Главное событие фестивальной площадки "Семья талантами богата" - парад колясок. За звание самой оригинальной в оформлении борются 20 команд. У каждой семьи свои интересы - здесь и морковка на колесах, и машина бетмана, и дельтаплан. Одна из самых заметных - старинная ладья под парусом - прибыла из Городни.

Улица Советская на целый день по традиции превратилась в город мастеров. Свои поделки представили народные умельцы не только из нашего региона, но и из Ивановской, Смоленской, Псковской, Новгородской, Московской, Ленинградской областей, республики Беларусь. Маленьких тверичей зазывают научиться ковать монеты, изготавливать и раскрашивать поделки из дерева и глины.

Внимание мужского населения Твери привлекла выставка современной и ретро-техники на площади у цирка. Выступления самобытных коллективов не только из областного центра, но и районов Тверской области под стать.

Десятки машин и мотоциклы, как советские так и зарубежные, все уже давно сняты производства. Многим экспонатам уже за 50 лет, а выглядят как новые. Среди них и легендарные двадцать первые волги. Машины, о которых мечтали большинство советских водителей.

В городском саду десятки аттракционов, на набережной Афанасия Никитина спортивные состязания, много песен и пляски, фольклорный фестиваль "Волжских красок хоровод" и исторический фестиваль "Эпоха".

Подарок для жителей Твери на день города сделала и погода - выглянуло солнце. Это немаловажно ведь большинство мастер-классов, конкурсов и концертов проходят под открытым небом и они не будут пользоваться популярностью под дождем.


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