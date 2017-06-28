Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





28.06.2017 09:16 
В Тверской области Всемирный день рыболовства

В Тверской области Всемирный день рыболовства

Фото  Видео репортаж Видео
В Верхневолжье он совпал со снятием нерестового запрета. Сейчас ловля рыбы вышла из разряда хобби и приобретала масштаб одного из самых распространенных увлечений в мире. В нашем регионе больше стало и рыбоводческих хозяйств, развито спортивное и любительское рыболовство.

Пару часов лова и несколько уклеек в пакете. Больше повезло бабушке. Впрочем, Владислав уступать ей не собирается.

Рыбак способен часами сидеть под дождем в ожидании клева. Приверженцев такого вида отдыха и даже спорта не испугать неблагоприятными погодными условиями. Их терпению может позавидовать любой. И хотя в Твери рыбаков ничуть не больше, чем в других городах России, именно в столице Верхневолжья в их честь установлен памятник.

Нерест рыбы прошел. С 15 июня на водоемах Тверской области ловить рыбу можно днем и ночью, с лодок и с большим набором снастей кроме бредней, неводов, волокуш. Браконьеры частенько забрасывают сети в пруд колхоза "Восход". Председатель Вера Вавина инспекторов Рыбоохраны не зовет, справляется своими силами. В старейшем рыбоводческом хозяйстве в регионе она работает 45 лет. Однако сейчас в самом большом водоеме рыбы нет. Два года назад стихия повредила дамбу. Сейчас приступают к ее реконструкции. Из областного бюджета выделено полтора миллиона рублей. В соседнем пруду уже подрастают мальки. Впервые здесь кроме карася, налима, белого амура будут разводить еще и два вида карпа.

Промысловым рыболовством в Верхневолжье занимаются сейчас 27 хозяйств в Андреапольском, Западнодвинском, Вышневолоцком районах, в 2015 году их было 17. Выращивают карпа, сазана, форель, толстолобика и осетровые. В год добывают больше тысячи тонн. Сейчас на каждого жителя региона приходится 17 килограммов рыбы. К 2020 году планируют увеличить до 20.
Кстати, клев неважный этим летом не только у рыбаков-любителей, но и у браконьеров. Однако у инспекторов Рыбоохраны работы меньше не стало.

К бережному к ним отношению призывают в Росрыболовстве. И тогда водоемы, а в регионе только 600 озер, будут радовать большим и разнообразным уловом.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.