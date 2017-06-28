







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













28.06.2017 09:16 В Тверской области Всемирный день рыболовства





Фото Видео

В Верхневолжье он совпал со снятием нерестового запрета. Сейчас ловля рыбы вышла из разряда хобби и приобретала масштаб одного из самых распространенных увлечений в мире. В нашем регионе больше стало и рыбоводческих хозяйств, развито спортивное и любительское рыболовство.



Пару часов лова и несколько уклеек в пакете. Больше повезло бабушке. Впрочем, Владислав уступать ей не собирается.



Рыбак способен часами сидеть под дождем в ожидании клева. Приверженцев такого вида отдыха и даже спорта не испугать неблагоприятными погодными условиями. Их терпению может позавидовать любой. И хотя в Твери рыбаков ничуть не больше, чем в других городах России, именно в столице Верхневолжья в их честь установлен памятник.



Нерест рыбы прошел. С 15 июня на водоемах Тверской области ловить рыбу можно днем и ночью, с лодок и с большим набором снастей кроме бредней, неводов, волокуш. Браконьеры частенько забрасывают сети в пруд колхоза "Восход". Председатель Вера Вавина инспекторов Рыбоохраны не зовет, справляется своими силами. В старейшем рыбоводческом хозяйстве в регионе она работает 45 лет. Однако сейчас в самом большом водоеме рыбы нет. Два года назад стихия повредила дамбу. Сейчас приступают к ее реконструкции. Из областного бюджета выделено полтора миллиона рублей. В соседнем пруду уже подрастают мальки. Впервые здесь кроме карася, налима, белого амура будут разводить еще и два вида карпа.



Промысловым рыболовством в Верхневолжье занимаются сейчас 27 хозяйств в Андреапольском, Западнодвинском, Вышневолоцком районах, в 2015 году их было 17. Выращивают карпа, сазана, форель, толстолобика и осетровые. В год добывают больше тысячи тонн. Сейчас на каждого жителя региона приходится 17 килограммов рыбы. К 2020 году планируют увеличить до 20.

Кстати, клев неважный этим летом не только у рыбаков-любителей, но и у браконьеров. Однако у инспекторов Рыбоохраны работы меньше не стало.



К бережному к ним отношению призывают в Росрыболовстве. И тогда водоемы, а в регионе только 600 озер, будут радовать большим и разнообразным уловом.









