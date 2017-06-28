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28.06.2017 09:17 Деревня Тутань Калининского района попала в поле зрения сотрудников Россельхознадзора





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Специалисты Управления выявили на территории несанкционированную свалку. Вместо зерновых и овощных культур там сегодня на площади в более чем 2 гектара "растут" горы строительного мусора.



В идеале на землях сельхозназначения должна расти рожь, овес или картофель. Но выглядеть поле может и примерно вот так - идеально ровное до горизонта - здесь будет скошено прекрасное сено.



А вот так земля сельскохозяйственного назначения выглядит у деревни Тутань. Здесь и вросший в землю прицеп от трактора, и старый автобус, и камаз, вокруг которого выросли маленькие березки - техника стоит без движения уже не один год. Вокруг бетонные плиты, шифер, пни, щепа, горы автомобильных покрышек.



Как отмечает глава администрации свалка начала образовываться еще 5 лет назад. С каждым годом ее площадь увеличивается.



Главное сейчас - оценить причиненный землям сельхозназначения вред. Один вопрос нарушение плодородного слоя и совсем другая ответственность за загрязнение почвы - например нефтепродуктами.



Штраф грозит не только собственнику, но и тому кто землями пользуется в данный момент. Кроме этого придется арендатору за свой счет проводить и работы по землевостановлению. Поля должны снова стать пригодными для сельскохозяйственных работ. Выполнение предписаний проверят во время внеочередного рейда.









