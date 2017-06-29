







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













29.06.2017 09:03 В столице Верхневолжья чествовали школьников, которые получили аттестаты о среднем образовании с отличием





Фото Видео

Среди выпускников этого года на 50 медалистов больше, чем в прошлом году. Их имена с сегодняшнего дня вписаны в региональную книгу почета "Золотая молодежь Верхневолжья".



На красной дорожке представители 39 муниципальных образований. Здесь же выпускники негосударственных общеобразовательных организаций и Тверского суворовского военного училища. Всего 576 золотых медалистов. Будущий лингвист Анна Юрковская ЕГЭ по литературе написала на 100 баллов, по русскому языку - на 93, не сомневается, что и по немецкому высокий результат. С такими в любой столичный ВУЗ запросто возьмут, но коренная бежечанка хочет учится в Тверском гос.университете.



Анна Юрковская и еще 14 выпускников, которые намерены получить высшее образование в Твери встретились с зам.предом правительства Андреем Белоцерковским. Разговор шел о перспективах развития региона, о профессиях, которые обязательно будут востребованы в Верхневолжье и о том, что главное богатство тверской земли - это кадры.



Андрей Белоцерковский от имени губернатора поздравил всех ребят, обеспечивших себе золотое начало взрослой жизни. Особые слова признательности родителям, каждый из них получит именное благодарственное письмо от главы региона. Одно вручено на сцене: сын Елены Михайленко лучше всех в регионе сдал выпускные экзамены. У него 100 баллов по физике, по 96 баллов по русскому и профильной математике. Именно выпускнику тверской школы №15 Алексею Михайленко предоставили в этом году право открыть книгу почёта "Золотая молодежь Верхневолжья".



Заслуженному учителю России из тверской гимназии №12 Андрею Мишину в этом году выпала честь от лица педагогов поздравлять выпускников.



Для золотых медалистов в этот день приготовили много сюрпризов и подарков. На память об этом важном событии в их жизни у ребят останется общая фотография.









