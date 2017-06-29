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29.06.2017 09:04 Две современные спортивные базы по гребле на байдарках и каноэ построят в столице Верхневолжья





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Они появятся на берегах двух рек Волги и Тверцы, и будут соответствовать всем международным стандартам. В нашей области этим олимпийским видом спорта занимается почти 1500 тверитян. Новые спортивные объект позволят создать все необходимые условия для подготовки квалифицированных гребцов.



Председатель областного спорткомитета Андрей Решетов инспектирует, как идет подготовка площадок для строительства новых спортивных объектов. Все работы ведутся строго по плану. Одна из гребных баз появится на Тверце, где располагается школа высшего спортивного мастерства. Удобно, что вода здесь не замерзает даже в сильный мороз. Сейчас завершается разработка проекта охранной зоны.



Новую базу построят на месте старой. Это будет трехэтажное здание со спортивными залами и площадками. Предусмотрены и эллинги для хранения лодок.



Вместо этого эллинга построят совершенно новый. Пока здесь хранится 300 байдарок и каноэ, а будет и два раза больше. Помещение будет соответствовать всем международным стандартам.



Особенностью объекта станет берегоукрепление и выравнивание границ водоема. Появятся здесь и функциональные модульные понтоны. Вопрос строительства гребных баз в Твери на особом контроле у губернатора. Общий объем средств из областного бюджета более 200 млн. рублей.



Греблей занимается более тысячи мальчишек и девчонок. Этим летом их стало еще больше.



Строительство новых баз начнется в 2018 году, а завершится в преддверие летних Олимпийских игр в Токио в 2020-ом году. Тверская школа гребли, воспитавшая более 300 мастеров спорта, победителей и призеров чемпионатов Мира и Европы, будет сохранять традиции спортивных побед и готовить новых чемпионов.









