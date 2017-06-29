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29.06.2017 09:05 Новые штрафы ждут тех, кто не уступает дорогу карете скорой помощи





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Об ужесточении всерьез задумались депутаты Государственной думы. А связано это, с тем, что машину с включенными спецсигналами на российских дорогах часто игнорируют.



Проблесковые маяки и звуковой сигнал - для многих автолюбителей не повод пропустить "скорую". На записи видеорегистратора машина зажата в "пробке". Перспектива не успеть к пациенту за положенные 20 минут - реальная. А ведь кому-то даже малейшее промедление в оказании помощи может стоить жизни.



"Блокировку" проезда спецмашин обсуждают не только в соцсетях, но и в Госдуме. В новых депутатских инициативах - увеличение штрафа, лишение прав на 2 года, а если действия водителя приведут к смерти пациента - то ответственность вплоть до уголовной - до 4 лет лишения свободы. Считают, что сейчас наказание - слишком мягкое. В прошлом году его понесли больше 3 тысяч российских водителей. Несколько сотен остались без прав лишь на пару месяцев, остальные отделались незначительными штрафами.



Госавтоинспекторы вместе с бригадами "скорой помощи" устраивают рейды. Большинство тверских водителей - за правильную расстановку приоритетов на дорогах.



Впрочем, в Твери проблема препятствия продвижению машин экстренных служб - не такая остарая, как в других городах. Зафиксированы единичные случаи. Может быть, оттого что "пробки" возникают не часто, да и время нахождения в них - не столь длительное.



Сознательно за последние годы на дорогах Твери никто не задерживал машины с мигалками. Об этом говорят и медики, и сотрудники ГИБДД. Главные проблемы для "скорых" в столице Верхневолжья - это узкие улицы и плотность потока автомобилей.



Ужесточение санкций для упрямых водителей - пока на бумаге. А"скорость" движения карет "скорой помощи" - сейчас на их совести. И если закон будет принять все-таки, то количество блокировок спецмашин сократиться на порядок, уверены госавтоинспекторы.



Быстрее привлечь к ответственности нарушителей помогло бы и введение такого механизма, как передача данных о происшествиях с видеорегистраторов спецмашин сразу в ГИБДД. Пока это используется только в рейдах с привлечением общественности.









