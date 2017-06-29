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29.06.2017 09:05 Сотрудники тверского УФСИНа провели масштабные учения





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Бойцы спецназа отрабатывали совместные действия в нештатной ситуации - условный бунт заключенных и захват заложника в одной из колоний Тверской области.



По легенде тактических учений - в одном из исправительных учреждений массовый беспорядок среди осужденных. Задача для сводного отряда учений как можно быстрее подавить бунт.



БТР как прикрытие сотрудников сводного отряда. С помощью военной техники группу взбунтовавшихся удается разделить на две и сомкнуть в плотное кольцо.



В этом году в учениях принимают участие 340 человек личного состава. Смоделировано несколько ситуаций, которые могут произойти на территории исправительных учреждений. Среди них и захват здания .



По плану тактических учений группа осужденных забарикадировалась в здании. Преступники выдвигают свои требования и не хотят выходить. После неудачных переговоров с ними начинается штурм.



Его проводят сотрудники спецназа УФСИН. С помощью лестницы на БТР разбивается окно на втором этаже здания. Несколько секунд и бойцы уже в помещении. Осужденных удалось блокировать и вывести под конвоем.



Тактические учения для сотрудников всех подразделений УФСИН по Тверской области проводились в течение двух дней. В роли осуждённых - самые говорливые и раскованные сотрудники управления. Их задача - отработать максимально достоверно.



Подобные учения УФСИН проходят каждые полгода. И хотя для тверской области подобные ситуации нетипичны - проишествий в колониях и изоляторов у нас не было давно, такие тренировки для сотрудников обязательны. За эти учения они получили "хорошую" оценку.









