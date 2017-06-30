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30.06.2017 09:04 
В Верхневолжье вспоминали подвиг героев-партизан

В Верхневолжье вспоминали подвиг героев-партизан

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В этот день в 1941 году был подписан приказ о создании партизанского движения. На тверской земле действовало 23 таких особых отряда. Более пяти тысяч калининских партизан награждены орденами и медалями. Сегодня о неизвестных страницах их жизни рассказывали на выставке "Во имя тебя, Родина".

Кофточка, в которой была одета Инна Константинова во время своего последнего боя, рация, котелок, награды - эти и другие вещи партизан и подпольщиков Калининской области хранятся в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной. Партизанские отряды действовали в тылу врага в 6 районах Верхневолжья с начала Великой Отечественной войны и до 23 июля 44-го, когда полностью освободили область от врага.

В плен партизан противники не брали, их расстреливали, вешали. Чтобы оправдать свои действия, в июле 42-го года рейхсфюрер СС издал приказ о переименовании партизан в бандитов. В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной хранится архивный документ - один из таких приказов, который был направлен в действующую германскую армию.

Народные мстители взрывали мосты, занимались разведкой для Красной Армии. В движении участвовало 14 тысяч человек. Партизанские отряды и диверсионные группы объединились в корпус. Один из его рейдов в марте 43-го - подрыв Савкинского моста, сейчас это территория Псковской области, вошел в историю Отечественной войны. По железной дороге было приостановлено движение эшелонов противника на целых 15 дней.

В каждом отряде - по полсотни человек, в основном - школьники, сельская молодежь. Не все вернулись из боя.

В оккупированных немецко-фашистскими захватчиками Калинине, Селижарове, Ржеве действовали подпольщики. Всего полгода просуществовала группа Алексея Телешева во Ржеве, у которой не было связи с армией. Все они погибли. Но их методы борьбы вписаны в историю войны, как уникальные.

Лиза Чайкина, Паша Савельева, Тамара Ильина и многие-многие другие - их именами названы улицы в города Тверской области, в их честь установлены мемориалы. Память об их подвиге жива в сердцах потомков.


АРХИВ 


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