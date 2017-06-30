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30.06.2017 09:04 В Тверской области стартовал Всероссийский семинар социологов





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В областную столицу приехали более 100 представителей из 30 регионов страны. В центре внимания специалистов - помощь семьям находящихся в трудной жизненной ситуации. За два дня участников ждут экскурсии, обучающие тренинги и лекции.



Занятия с логопедом у Артема ежедневные. Они проходят в форме игры. Чтобы начать правильно произносить звуки мальчику необходимо поставить речевое дыхание.



Сегодня тверской центр реабилитации для детей и подростков с особенностями развития сопровождает 410 семей, в том числе воспитывающих ребенка- инвалида. Каждый учится по индивидуальной программе. В этом классе - леготека, здесь занимаются с детьми до 7 лет.



Большинство центров реабилитации стараются помочь уже малышам, а также их родителям, чтобы особенный ребенок мог социализироваться. Все воспитанники тверского учреждения воспитываются в семье - это важный момент реабилитации, отметили участники всероссийского семинара. С прошлого года Тверь - пилотная площадка по организации социального сопровождения семей с особенными детьми



Представителей из Тюменской области, к примеру, заинтересовала организация "социальной гостиницы" для особенных детей, группы кратковременного пребывания с персональной программой развития для каждого.



В Тверской области за четыре года количество семей, нуждающихся в социальной помощи снизилось в два раза. Также стало меньше детей оставшихся без попечения родителей, большая часть из них сегодня воспитывается в замещающих семьях.

Всероссийский семинар двухдневный. Его участники познакомятся также с работой социальных учреждений для детей и подростков Старицы и Торжка. Это по итогам работы состоится обмен мнениями.









