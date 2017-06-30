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30.06.2017 09:05 Стать охотником в Верхневолжье в скором времени можно будет только после сдачи специального экзамена





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Минприроды России собирается вернуть тестирование для новичков на знание охотоминимума. В Тверской области к его проведению уже готовы. Все подробности в нашем следующем сюжете.



На территории этого охотохозяйства помимо лосей обитают еще олени, зайцы, лисы, кабаны. Сейчас сезон весенней охоты давно прошел и охотиться в лесу нельзя. Но, по словам егерей, среди обладателей охотничьих билетов до сих пор ещё встречаются те, кто не знает даже таких элементарных вопросов.



Сейчас по закону получить охотничий билет может любой дееспособный гражданин, не имеющий судимости. Достаточно заявления. При этом знания охотничьего минимума сейчас не проверяют. Предполагаемые изменения закрепят такой экзамен законодательно. Документ разработало Министерство природы России. Он призван сократить число несчастных случае на охоте. Такие примеры есть и в Тверской области, поэтому считают егеря, ужесточение правил необходимо.



Испытания будут проходить в форме тестирования. В Тверской области организацией и проведением экзаменов займется региональное Министерство природных ресурсов. В числе вопросов - правила охоты, безопасность при обращении с оружием, а также основы биологии диких животных.



На сегодняшний день в Тверской области более 32 тысяч жителей регулярно выходят на охоту - все они зарегистрированы в государственном охотхозяйственном реестре страны. Охотничий билет у них бессрочный. Новый законопроект предлагает ограничить срок действия охотничьих билетов до 10-ти лет.









