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30.06.2017 09:05 Верхневолжье присоединилось , пожалуй, к самому энергичному празднику в России - Дню Молодежи





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По традиции молодежный актив региона встретился с губернатором Игорем Руденей. В этом году поговорить на различные темы "без галстуков" решили в Городском саду.



Около сотни молодых, энергичных, талантливых и очень активных жителей Верхневолжья пришли на встречу с губернатором. Они уже участвуют в политической жизни региона, работают в органах местного самоуправления, представляют общественные организации. В регионе работает региональное молодежное правительство, есть молодежная палата в областном парламенте, в большинстве муниципальных образований созданы молодежные советы.

К этой встрече собрали почти семь десятков вопросов. Обобщив их, в областном комитете по делам молодежи обозначили темы, больше всего волнующие тверскую молодежь. Самое главное, чтобы молодые люди видели перспективу в завтрашнем дне, - уверен губернатор. Для успешного развития области определены три направления.

Без молодежи нет будущего. Поэтому перед региональном правительством стоит задача – воспитать новое поколение на основе традиционных ценностей, привить ему ответственность за судьбу родного края, потребность делать хорошие дела.

Вместе с главой региона на встречу приехал и вице-спикер ГосДумы Владимир Васильев. В этот день для общения с первыми лицами Тверской области для молодежи не было запретных тем.









