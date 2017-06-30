Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





30.06.2017 09:06 
На фестиваль "Нашествие" в Тверской области ждут около 200 тысяч гостей, а откроет его Вячеслав Бутусов и детский хор ансамбля имени Александрова



 
Музыкальный форум стартует в Конаковском районе 7-го июля. О подготовке к его проведению сегодня говорили в Правительстве Тверской области.

Фестиваль «Нашествие» - массовое событие в Конаковском районе Тверской области. Важно, отметил глава региона Игорь Руденя, чтобы мероприяети оставило у гостей только позитивные впечатления.

Вопросы обеспечения безопасности и комфортного пребывания участников организаторы фестиваля решают во взаимодействии с Правительством Тверской области. На входах на площадку фестиваля установят металлодетекторы, камеры видеонаблюдения.

Сейчас на базе лечебных учреждений региона создаётся резерв необходимых медикаментов и препаратов крови, предусмотрен резерв койко-мест на случай необходимости госпитализации людей. На фестивале будет развернут полевой госпиталь.

Особое внимание уделят контролю качества питьевой воды и продуктов питания, которые будут реализовывать на территории фестиваля, а также проверке соблюдения необходимых санитарных условий.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.