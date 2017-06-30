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30.06.2017 09:06 На фестиваль "Нашествие" в Тверской области ждут около 200 тысяч гостей, а откроет его Вячеслав Бутусов и детский хор ансамбля имени Александрова





Музыкальный форум стартует в Конаковском районе 7-го июля. О подготовке к его проведению сегодня говорили в Правительстве Тверской области.



Фестиваль «Нашествие» - массовое событие в Конаковском районе Тверской области. Важно, отметил глава региона Игорь Руденя, чтобы мероприяети оставило у гостей только позитивные впечатления.



Вопросы обеспечения безопасности и комфортного пребывания участников организаторы фестиваля решают во взаимодействии с Правительством Тверской области. На входах на площадку фестиваля установят металлодетекторы, камеры видеонаблюдения.



Сейчас на базе лечебных учреждений региона создаётся резерв необходимых медикаментов и препаратов крови, предусмотрен резерв койко-мест на случай необходимости госпитализации людей. На фестивале будет развернут полевой госпиталь.



Особое внимание уделят контролю качества питьевой воды и продуктов питания, которые будут реализовывать на территории фестиваля, а также проверке соблюдения необходимых санитарных условий.









