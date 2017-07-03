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03.07.2017 09:43 Из долгого путешествия в Твери вернулся пожарный Александр Титов





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Вещи распакованы, трансляция велоприключений завершена. На исходе и отпуск профессионального пожарного. О пятидесятидневном круизе, тверичанину Александру Титову будут напоминать вот эти памятные монеты. Их, как сувенир, велосипедист покупал в каждом городе. Астрахань, Кострома, Чебоксары, Ярославль, Нижний Новгород, Мышкин . Все эти населенные пункты стали частью большого туристического маршрута.



Путешествие выдалось не из простых, признается велосипедист. Из 50-ти всего 5-6 погожих дней, остальное - борьба со стихией - ветер, дожди. Палатка и обувь не успевали даже просохнуть. Досталось и железному " другу"



Погода внесла свои коррективы и в маршрут движения.

Вместо запланированных 90 км в день приходилось проезжать и по 130. Трансляцию своих велоприключений Александр вел в социальных сетях, так, что о нем уже знали многие коллеги по велоспорту. Они присоединялись и проходили вместе с тверичанином отрезки трассы.



Итогом такой поездки станут не только потерянные 5 килограммов в весе, но и подробный отчет с указаниями мест стоянок и ночевок. Этим отработанным туристическим маршрутом смогут пользоваться и другие любители активного отдыха.А у самого тверичанина уже в голове новый план- покорение гор Алтая.









