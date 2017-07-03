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03.07.2017 09:44 
Предприятие ЦПС представило свои разработки на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Александр Сабитов

Предприятие ЦПС представило свои разработки на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

Фото  Видео репортаж Видео
Строим флот сильной страны - в этих словах главный смысл и содержание 8-го Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге. Размах выставки впечатляет. У причалов Морского вокзала пришвартовались современные боевые фрегаты, корветы, многофункциональные модульные катера, Ходовые качества некоторых из них специалисты и гости могли оценить сами - пройтись по водам Финского залива с ветерком. В это время на берегу можно было увидеть вооружение, аналогов которому в мире нет. К примеру, зенитно-артиллерийский комплекс "Панцирь МЕ" - это надежная защита кораблей от современных воздушных средств. На его презентации побывал заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.

На выставке свыше 400 предприятий-участников. Среди них представители Верхневолжья. Институт ЦПС развернул здесь стенд, на котором представила свои новейшие разработки и достижения в области информационных технологий. Одна из новинок - учебно-тренировочная подсистема командира корабля выполнена по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Эти и другие новинки, представленные на тверском стенде, разработаны полностью нашими специалистами. Здесь на выставке они провели целый ряд переговоров о сотрудничестве, были достигнуты договорённости о выполнении новых заказов, как например, с Российской академией наук.

Сегодня развитие высоких технологий одно из перспективных направлений в развитии региона. Участие тверских компаний в подобных масштабных салонах и экспозициях поможет вывести Верхневолжье на лидирующие позиции в этой области. Всего в выставке принимают участие свыше 400 компаний, в том числе 49 зарубежных из 29 стран. Работа экспозиции продлится до 2 июля.


АРХИВ 


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