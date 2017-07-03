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03.07.2017 09:45 
В Тверскую область приехала делегация из республики Беларусь

В Тверскую область приехала делегация из республики Беларусь

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38 тысяч голов основного стада и почти 300 тысяч молодняка. И это только промежуточные итоги работы зз этот год. По сравнению с прошлым показатели выросли на 10%. Строительство новых шедов - домиков для хоря и норки расширяет возможности зверофермы, но в планах уже есть открытие новой производственной площадки по соседству с Мермеринами.

В этом году почти 17 тысяч голов племенного стада у тверских звероводов закупили хозяйства республики Беларусь. Приехавшие в гости фермеры из соседнего государства с интересом вникали в производственные нюансы. Тверской опыт пригодится на создание новых производств.

Для белорусской делегации это ответный визит. Осенью прошлого года тверские фермеры побывали у них в гостях. Наших аграриев интересовало выращивание сельскохозяйственных культур.

Отдельной темой встречи стало развитие агротуризма. Тверские фермеры готовы перенять опыт у своих коллег из союзного государства. Экофермы и специальные агроусадьбы Беларуси сейчас ориентированы на российских туристов.


АРХИВ 


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