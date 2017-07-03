







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Экономика













03.07.2017 09:47 В Тверской области полным ходом идет строительство скоростной автодороги М-11 Москва-Санкт-Петербург





Фото Видео

Медленно, но верно. Полотно мостового перехода через реку Шоша в Иваньковском водохранилище движется вперед. Его длина 330 метров, а высота около 12. Мост соединит Подмосковье и Тверскую область. Это самый трудоемкий и высокотехнологичный этап строительства скоростной дороги М-11. Такие технологии применялись в Австралии и Канаде, также при возведении Керченского моста, теперь в Верхневолжье.



Строители установили 5 опор, а самое большое расстояние между нами - 60 метров.



В масштабный проект вовлечены специалисты из разных городов России. Виталий Корниенко приехал из Омска. Строил объекты в Санкт-Петербурге и Уфе, олимпийском Сочи. В Конаковском районе работает с прошлой осени. Здесь каждый этап у него под контролем.



Сейчас началась подготовка пролётов. Это 160 многотонных металлических балок. Их будут собирать воедино, как детский конструктор, и сваривать. Затем с помощью домкратов "надвинут" на опоры. Такой способ сложный, но надежный. Главное - экологичный. Он позволит не намывать острова в Иваньковском водохранилище.



Работы ведутся круглосуточно. Задействовано больше тысячи специалистов. При строительстве они учитывают силу ветра и скорость течения реки, проводят десятки испытаний, чтобы мостовая конструкция была максимально надежной.



Покрытие моста будет самое современное. При разрешенной скорости 110 км/ч водитель сможеть проехать по мосту за 30 секунд, при этом не почувствует стыковые швы. Их будут разделять отдельные секции с резиновыми упорами. Несмотря на капризы погоды, сроки строительства сжатые. Завершить его планируют в мае 2018 года.









