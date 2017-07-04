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04.07.2017 08:55 Тверь стала первым городом, где прошёл фестиваль «Традиции духа»





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Это всероссийский проект, направленный на сохранение народных традиций. На один день городской сад стал большой интерактивной выставкой и концертной площадкой.



Окунуться в атмосферу ярмарочных игр и гуляний, традиционных промыслов и ремёсел, которыми славится наш тверской край можно было на различных площадках городского сада. У гостей была возможность самим опробовать и гончарный круг, и старинную прялку.



Тверь стала первым городом, в котором был дан старт всероссийской культурной экспедиции "Традиции духа". Примечательно, что идея проведения фестиваля зародилась именно на нашей тверской земле.



Маршрут всероссийской культурной экспедиции пройдет через все столицы федеральных округов России. Гостей фестиваля ждет знакомство с уникальным 12-ти метровым золототканым поясом, вышитым торжокскими золотошвеями.



Следующий пункт остановки - город-герой Санкт-Петербург. Кульминацией проекта станет создание карты России, на которой торжокские мастерицы золотыми нитями вышьют гербы городов - участников всероссийской экспедиции "Традиции духа". Организаторы планируют преподнести её в дар Президенту России Владимиру Путину.









