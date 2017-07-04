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04.07.2017 08:56 Сотрудники ГИБДД отметили свой профессиональный праздник





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Вот уже 81 год Госавтоинспекция следит за порядком на дорогах и заботится о безопасности пешеходов.



Кажется, к этому желто-синему автомобилю, что стоит в ряду привычных серебристо-голубых иномарок, сегодня инспекторы ДПС подходят с какими-то особенным чувством ностальгии. Это "Копейка" 75 года была долгое время на дежурстве у спецбатальона. Так же как этот "Урал". Комплектация, расцветка. Все соответствует 70-80 годам прошлого века, в том числе и форма, и главное "оружие" сотрудника - жезл. Он не всегда был черно-белым и полосатым. Цвет менялся: белый, красный с желтой рукоятью. Водительские права действовали только в том регионе, где были получены, а вот экзамены сдавали с помощью специального чемодана с трафаретами.



Сегодня ГИБДД одна из самых оперативных, технически оснащенных и эффективных служб Министерства внутренних дел. На вооружении у инспекторов техника на каждый случай – скорость фиксируют камеры, за парковкой следят паркоматы, а трафик регулирует умная система. Но на протяжении более 80 лет без людей в этой службе - никуда.За полгода в Тверской области почти на четверть сократилось количество погибших в дорожных авариях. В два раза меньше стало пьяных за рулем.



Старший лейтенант Андрей Володин получает свой первый, но заслуженный нагрудный знак. "За отличную службу". А работа его нужна как раз ежедневно. Когда необходимо быстро «разрулить» ситуацию и оперативно разобраться в сложных ДТП.



Не смотря на то, что в ГИБДД сегодня праздник, автолюбителям в этот день расслабляться не стоит: инспекторы работают в обычном режиме. И как говорят виновники торжества – лучший подарок для них – это безупречное вождение тверичей.









