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04.07.2017 08:57 В хозяйствах области началась заготовка кормов





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Этим летом из-за погоды многолетние травы созрели позже — уборка задержалась. Работать приходится в напряженных условиях – на счету каждый солнечный день.



Один летний день зимой неделю кормит, говорят селяне. В бежецком СПК "Новая жизнь" в хорошую погоду ежедневно заготавливают по 400-500 рулонов сенажа - когда заканчивается выгул буренки - съедают по 40 таких в сутки. Работать в сенокос в этом году приходится особенно быстро - на счету каждый погожий час.



Скошенную траву лишь немного подсушивают, сгребают в валы - далее прессуют и сворачивают в рулоны. После этого быстро везут на упаковку - это необходимо сделать в течение 2-х часов. В прошлом году заготовили 8.5 тысяч таких рулонов, в этом сделают не меньше.



В этих рулонах примерно 40-60 процентов влаги. Главная задача - сохранить этот корм. Для этого его заворачивают в пленку и дают вылежаться - минимум 40 дней. Но и до конца зимы в этом корме сохраняются все питательные вещества.



На заготовке силоса работает одновременно два комбайна - одному 7 лет, другой купили только в этом году в лизинг - машина российского производства, очень удобная, в кабине даже кондиционер. Заготовить необходимо минимум 10 тысяч тонн сочных кормов. Для этого сделали новую силосную яму. Сюда идут лучшие травы - козлятник и клевер.



Завтрак, обед и ужин для водителей тракторов, комбайнов и машин подвозят прямо в поле - для них он стоит всего 1 рубль. Но и работать приходится с самого раннего утра и до ночи. Всего в хозяйстве трудоустроены примерно 130 человек.

Кроме силоса и сенажа заготовить необходимо и сено - минимум 300-400 тонн. Сухие травы способствуют хорошему пищеварению - буренки их долго пережевывают и вырабатывается много слюны.

В общей сложности в 2017 году в Тверской области предстоит скосить травы на площади 170 тысяч гектаров.

"Зеленый конвейер" в зависимости от погодных условий и технологий может длиться до четырех укосов. Каждое из хозяйств рассчитывает на главное – иметь для зимовки скота качественные корма и с запасом. В прошлом году было заготовлено более 20 центнеров кормовых единиц на голову КРС, в этом - тверские аграрии рассчитывают выйти на такие же показатели.









