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04.07.2017 08:57 В Старицком Свято-Успенском мужском монастыре прошли торжества, приуроченные к дню памяти святителя Иова, первого Патриарха Московского и всея Руси





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Возглавил торжественное богослужение Митрополит Тверской и Кашинский Виктор. В этот день в обитель доставили церковные реликвии, которые прибыли в Верхневолжье из Испании.



Колокольный звон над Старицкой обителью возвестил о начале божественной литургии в честь 410 летия преставления первого Патриарха Московского и всея Руси святителя Иова. Он родился в Старице в 30-е годы 16 века и получил образование в Свято- Успенском монастыре. Здесь же стал настоятелем обители и был возведен в сан архимандрита. В 1589 году Митрополит Иов стал первым Патриархом Московским и всея Руси.



Свято- Успенский монастырь сегодня это центр духовности, хранитель православных традиций, которые чтут не только в России. Маркиза Иммаколата Соларо дель Борго в Старицу приехала с приятной миссией- передать бесценные дары- мощевик с Частицей Креста Господне, наиболее почитаемых в России Иоана Предтечи, и преподобного Алексия Человека Божия.



Передача реликвий стала возможна при участии Фонда возрождения монастыря. Его председатель Виктор Христенко, считает, что важно не только вернуть уникальному памятнику архитектуры древнерусского зодчества первозданный облик, но и доставить сюда святыни.



20 лет назад в Свято- Успенском монастыре возродилась монашеская жизнь. Сейчас здесь 5 монахов.

При Старицкой обители уже не первый год работает центр духовного развития детей и молодежи " Образ". Поэтому и завершился праздник большим историческим квестом, в котором приняли участие 300 старицких школьников.









