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05.07.2017 09:02 
23 ДТП с участием велосипедистов с начала года

23 ДТП с участием велосипедистов с начала года

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При чем, больше чем в половине случаев, виноваты владельцы двухколесного транспорта. Такую статистику озвучили инспекторы ГИБДД. Эта категория водителей транспортных средств менее всего защищена от физического воздействия, и может серьёзно пострадать в случае аварии.

Екатерина Хохлова последние 15 лет за руль не садится. Каждый день она крутит педали. Дорога до работы: от ЦПС до Старицкого шоссе всего 7 - 10 минут, никаких нервов из-за пробок и постоянная физическая нагрузка. Правда, если выбираться в центр города - проблем не избежать. Водители двухколесного транспорта постоянно остаются незамеченными автомобилистами, поэтому профессиональные велосипедисты советуют пропустить авто, даже если оно нарушает.

Правда, по словам сотрудников ГИБДД, велосипедисты чаще автомобилистов нарушают правила дорожного движения: ездят на красный свет, по встречной полосе. Запрещенные маневры зачастую приводят к тяжелым последствиям - велосипеды оказываются на больничной койке практически каждую неделю. Медики называют другую причину травматизма - отсутствие у велосипедиста шлем, спецкостюма и габаритных огней. Но главная - чрезмерная самоуверенность владельцев "железных" коней , особенно новичков.

Сейчас в мире профессионального велоспорта вновь говорят, что права на двухколесный транспорт стоит вернуть, как и регистрационные номера на велосипеды. Это должно сделать владельцев байков более ответственными. Знать основные пункты ПДД будет не лишним, тем более в городе с интенсивным дорожным движением. Да и статистика говорит, что аварий меньше не становится.

Еще один вариант решения проблемы, по крайней мере, в городах - создание велодорожек. В этом году в Твери их появилось более 14 километров. Но есть они только в отдельных районах, их маршруты не всегда продуманы. Так что, даже при наличии специальных выделенных полос, о правилах дорожного движения велосипедистам забывать нельзя. Ведь цена такой забывчивости может быть собственная жизнь.


АРХИВ 


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