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05.07.2017 09:03 В поселке Литвинки освятили Поклонный крест





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На его месте будет воздвигнут храм в честь святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, единственный в России. Это исторически и духовно-значимое событие войдёт в историю посёлка, как начало приходской жизни в Литвинках, где ранее не было храма.



Освящается Поклонный крест. Он установлен на въезде в поселок Литвинки. На этом месте появится первый в России храм во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Выходец из России, после революции 1917 года он эмигрировал в Китай. Служил в Шанхае, затем в Париже, Брюсселе, последние годы - в Сан-Францисско. В его честь по инициативе общественной организации "Православная молодежь" пять лет назад в Литвинках построили часовню. В дар из Америки сюда привезли икону с частицей мощей святителя и его облачение. Прихожан оказалось так много, что всем места в часовне стало не хватать.



Проект храма почти готов. Его автор - тверской архитектор Елена Кондакова. Это будет деревянное строение в традицих древнерусского зодчества. Символично, что из такого же материала возводятся церкви в Беларуси и в Украине, на Родине святителя.



Насколько быстро это произойдет, теперь зависит от благотворителей и прихожан.









