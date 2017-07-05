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05.07.2017 09:03 В Тверской области подходит к завершению строительство четвертого этапа автомагистрали М-11





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Сейчас по скоростной дороге можно проехать лишь от деревни Будово Торжокского района и дальше в сторону Вышнего Волочка и Бологое. С вводом нового участка платной автомагистрали можно будет миновать Торжок и выезжать на федеральную трассу уже в Калининском районе.



Сегодня въезд на участок дороги М-11 с федеральной трассы начинается у деревни Будово Торжокского района. Строительная техника работает день и ночь, здесь готовятся продлить скоростную трассу еще на 48 километров. Обход Торжка - это 4 этап.



А это уже завершенный кусок - две полосы по 11 метров шириной. Уже сделаны отбойники, осталось подвести освещение и нанести разметку. Главная задача строительства трассы М-11 - разгрузить забитую машинами М-10. Пропускная способность новой дороги - до 50 тысяч автомобилей в день, допустимая скорость - 110 км в час. Для удобства проезжающих, по договоренности региональной власти с руководством Автодора будут построены дополнительные заправки, кафе, места отдыха. Налажена торговля продуктами тверского производства.



Строительство платной автомагистрали ведется и в Лихославльском районе. Здесь, как и под Торжком, запланирована система развязок и размещение пункта приема оплаты. Таких на участке дороги, проходящей по Тверской области, оборудуют семь.



Данный четвертый этап строительства автомагистрали М-11 сдадут уже в этом году. Общая протяженность по Торжокскому, Лихославльскому и Калининскому районам составит 48 километров. В районе станции "Кулицкая" он завершится. Здесь будет оборудован еще один пункт оплаты проезда и съезд на федеральную трассу М-10. Дальше продолжится строительство скоростной дороги в обход Твери. По плану она пройдет в районе Бежецкой трассы. Полностью строительство М-11 по территории Верхневолжья завершится в 2018 году.









