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06.07.2017 09:17 В Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Жукова начались вступительные испытания для абитуриентов





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Там сдавали физическую подготовку. Нормативы, как в армии, но конкурс среди поступающих, как никогда высок.



Гонка на попадание в вуз мечты в самом разгаре, и одних результатов ЕГЭ здесь недостаточно. Чтобы стать курсантом военной академии ВКО сотни абитуриентов из разных городов России в эти дни живут по олимпийскому принципу "быстрее, выше, сильнее". Между собой здесь уже говорят "Поступил - гордись, не поступил - радуйся".



От юношей не отстают и девчонки. Готовятся они еще усерднее. Ведь у них в этом году конкурс почти 15 человек на место. Из 400 возьмут только 30. Анастасия Решетникова из Читы приехали поступать во второй раз.



На период вступительных экзаменов вчерашних школьников заселяют во временные казармы. Живут, что называется, по - армейски.



А вот Владислав Вороной из Твери будет продолжать военную династию. И в том, что поступит - уверен.



Помимо физической подготовки, медкомиссии - выпускники школ предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. И они должны быть на уровне. Здесь воспитывают офицеров интеллектуальных военных профессий. Они смогут руководить, моделировать и прогнозировать будущие военные операции.



Вступительные испытания продлятся еще 2,5 недели. Впереди у будущих курсантов сложный профессионально - психологический отбор. А уже в конце июля станут известны имена 265 счастливчиков, которые пополнят ряды военной академии.









